Dvojčici v Kölnu sta se rodili s trimesečno razliko in ne v istem letu

Mamo dvojčic so lani novembra sprejeli v bolnišnico v nemškem Kölnu s popadki, ko je bila v 26. tednu nosečnosti. Rojstva Liane zdravniki niso več uspeli ustaviti in deklica je ob rojstvu tehtala le 900 gramov.

Po rojstvu prve dvojčice pa se je maternični vrat zaprl in popadki so se ustavili. Nosečnost z drugo deklico se je nadaljevala brez težav in Leonie se je rodila februarja, težka 3700 gramov.

Tovrstno "dvočasno rojstvo dvojčkov" je po svetu redkost, so sporočili iz bolnišnice Köln-Holweide. Da sta se deklici rodili s trimesečno razliko, je bilo možno, ker sta bili dvojajčni dvojčici in je imela vsaka svojo posteljico, preko katere je plod dobival hrano.

Kot so še sporočili zdravniki, sta obe deklici zdravi in se dobro razvijata.