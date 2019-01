Dveletnega Yulena, ki je padel v vodnjak, še vedno iščejo

Več kot 100 reševalcev in gasilcev se trudi, da bi se čim prej prebili do nesrečnega malčka.

V kraju Totalan blizu španskega mesta Malaga še vedno poteka bitka s časom za življenje komaj dveletnega fantka Yulena, ki je med igro s prijateljem padel v vodnjak, čigar premer je le 25 centimetrov, zato se reševalci ne morejo spustiti v globino do otroka.

Na kraju je več kot 100 reševalcev in gasilcev, ki se skušajo prebiti do malčka. Družina, ki so ji priskrbeli strokovno psihološko pomoč, je iz minute v minuto bolj obupana, saj že več ur ne slišijo joka ali otrokovega čebljanja, zato narašča skrb, da se je pogreznil v nestabilno dno vodnjaka, ki naj bi bil globok kar sto metrov.

Reševalci so v globino spustili kamero, ki pa ni zaznala niti zvoka niti slike, ki bi kazala na to, ali je nesrečni fantek živ ali mrtev. Hkrati so se lotili tudi vrtanja vzporedne vrtine, preko katere upajo, da bi lahko dosegli otroka, vendar za zdaj neuspešno.

Srhljiva zgodba je postala še bolj tragična, ko je v javnost pricurljala novica, da so dečkovi starši, mama Vicky in oče Jose, že leta 2017 po nenadni srčni kapi izgubili triletnega sina Oliverja, Yulen je bil takrat star le nekaj mesecev.