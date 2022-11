V Kamnici, mariborskem primestnem naselju, so nedolgo nazaj na sicer enosmerni cesti zarisali črte z označbami za dvosmerni kolesarski promet. Slednjega so po mnenju krajanov uvedli brez njihovega vedenja in celo v nasprotju s pravilnikom. Prav tako pa naj bi promet povzročil pravo zmedo tako za voznike motornih vozil kot tudi za kolesarje.