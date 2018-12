Dvoživko, ki glavo zakoplje v pesek, poimenovali po Donaldu Trumpu

Dvoživka je slepa, oziroma delno slepa, saj lahko loči le svetle in temne odtenke. "Svet vidi podobno kot Donald Trump – zgolj kot črno bel, podnebne spremembe pa kot zaroto Kitajske", je zapisal Bell. Dvoživka je zelo občutljiva na spremembe v okolju in podnebne spremembe bodo nanjo imele velike vplive in je posledično zelo ogrožena vrsta. Donaldtrumpi se bo tako pridružila številnim živalim, ki so bile poimenovane po predsednikih in drugih znanih osebah.