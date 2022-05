Volivci so se pred mesecem dni jasno odločili, da želijo živeti v normalni državi, kjer ne bodo ves čas v negotovosti, kaj bo prinesel naslednji dan, je v Državnem zboru svoj nagovor začel kandidat za mandatarja Robert Golob. Koalicijska pogodba med partnerji je podpisana, Golob pa mora prestati še tajno glasovanje poslank in poslancev. Glasovali bodo tudi o podpredsednikih državnega zbora, imenovali pa bodo še predsednike in podpredsednike 21 delovnih teles.

