Državni zbor potrdil zakon o brezplačnih kosilih za osnovnošolce

Državni zbor je sprejel pobudo Inštituta 8. marec in potrdil zakon, ki prinaša brezplačna kosila za vse osnovnošolce. In ker naj bi za to šole potrebovale čas, da najdejo kuharje in prostor za kosila, bo ta sicer dobra gesta začela veljati šele z letom 2027, torej čez štiri leta. Letno bo to državni proračun stalo okoli 115 milijonov evrov, a denar, smo slišali iz ust poslank in poslancev, za takšno stvar, kot je topel obrok za otroka, ne sme biti vprašanje. Je pa veliko večje vprašanje, kje in če bodo šole dejansko dobile kuharje in prostor za jedilnico, kjer bo kosilo lahko pojedlo več 100 otrok naenkrat.