Velik preboj v zdravljenju ebole

Ameriški znanstveniki so po več mesecih testiranj sporočili, da sta se dve od štirih preizkušenih zdravil izkazali za učinkoviti pri zdravljenju izjemno smrtonosne ebole. Pri zdravljenju v zgodnjih fazah okužbe je bila stopnja preživetja pri prvem zdravilu kar 94-odstotna, pri drugem pa 89-odstotna.

Smrtonosni izbruh ebole, s katerim se v Demokratični republiki Kongo spopadajo že skorajda leto dni, v tem času pa je zaradi virusa umrlo že 1800 ljudi, bi kmalu lahko omejili, so sporočili znanstveniki.

Virus ebola je eden od najnevarnejših povzročiteljev bolezni na svetu. Hemoragična mrzlica, ki jo povzroča, je zelo nalezljiva in ima visoko stopnjo smrtnosti, tudi do 60 odstotkov. Prenaša se s stikom s krvjo ali telesnimi tekočinami okuženih.

Preizkus več možnih zdravil je bil namreč uspešen, saj sta dve zdravili občutno izboljšali možnosti za preživetje pri obolelih. Nova zdravila so preizkusili na bolnikih v Kongu. Ameriški nacionalni inštitut za alergije in nalezljive bolezni (NIAID), ki je sofinanciral preizkus, je sporočil, da so rezultati odlična novica za znanstvenike, ki se že več let borijo z virusom. Zdravili, ki so ju poimenovali REGN-EB3 in mAb114, delujeta tako, da z antitelesi napadeta virus, kar nevtralizira vpliv na človeške celice. Preizkus, ki ga je koordinirala Svetovna zdravstvena organizacija WHO, se je sicer začel novembra lani. Od tedaj so štiri zdravila preizkusili na 700 pacientih.

Pri pacientih, ki so jih zdravili z REGN-EB3, je bila smrtnost 29-odstotna, pri tistih, ki so jih zdravili z mAb114, pa 34-odstotna. FOTO: AP

Pri hudo bolnih pacientih, ki so jih zdravili z REGN-EB3, je bila smrtnost 29-odstotna, pri tistih, ki so jih zdravili z mAb114, pa 34-odstotna. Pri uporabi drugih dveh zdravil so zaznali, da je bila smrtnost višja, in sicer od 49- do 53-odstotna. Stopnja preživetja pri pacientih, ki so jih zdravili z REGN-EB3 v prvih dneh po okužbi, je bila kar 94-odstotna, pri uporabi zdravila mAb114 pa 89-odstotna. Kot je povedal eden od znanstvenikov, bi lahko rešili okoli 90 odstotkov bolnikov, če bi se zdravljenje pričelo takoj po okužbi. Rezultati kažejo na to, da se znanstveniki počasi približujejo temu, da bi v prihodnosti ebola lahko postala popolnoma ozdravljiva bolezen. Preprečili bi lahko predvsem večje izbruhe bolezni in epidemije.

Najhujši izbruh ebole je bil na območju Zahodne Afrike leta 2014 in je prizadel predvsem Gvinejo, Liberijo in Sierro Leone, umrlo je 11.300 ljudi. FOTO: AP