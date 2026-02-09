Eden najobetavnejših slovenskih borcev, ki še ne pozna poraza

Nogometne zelenice je zamenjal za kletko. Iz obrambnega igralca se je prelevil v napadalca. Nima še svojega vzdevka, a spremljajo ga pridevniki kot uničevalec, terminator, škofjeloški 'brzi' vlak. 27-letni Miha Frlic, ki se je z borilnim športom začel ukvarjati šele po 18. letu, je eden najobetavnejših slovenskih MMA borcev. V svoji profesionalni karieri še nima poraza. To soboto pa ga čaka borba v težki kategoriji.