'Eden najsmrtonosnejših dni v zgodovini Teksasa': 20 mrtvih v strelskem napadu

Načelnik policije Greg Allen je potrdil, da so ob 10.39 po lokalnem času prejeli obvestilo o streljanju, policija pa naj bi bila na kraju dogodka v šestih minutah. "Prizor je grozljiv," je dejal Allen in dodal, da je med 26 ranjenimi več ljudi z življenjsko nevarnimi poškodbami. Policija je na Twitterju pozvala prebivalce k darovanju krvi, ki jo "nujno potrebujejo".

Kianna Long je bila v Walmartu z možem, ko sta zaslišala strele. "Ljudje so panično zaželi bežati," je povedala za Reuters. Glendon Oakly, druga priča dogodka, pa je za CNN opisal, da je bil v bližnjem nakupovalnem središču, v trgovini s športno opremo, ko je pritekel otrok in začel kričati, da nekdo strelja v Walmartu. Pravi, da otroka sprva nihče ni jemal resno, nekaj minut kasneje pa so zaslišali strele. "Mislim sem samo to, da moram otroke spraviti stran od tu."

Kdo je napadalec?

Policija je – brez izstreljenega strela – po napadu pridržala 21-letnega osumljenca, sicer prebivalca mesta Allen blizu Dallasa, ki se nahaja približno 1046 kilometrov od El Pasa. Ameriški mediji poročajo, da gre za Patricka Crusiusa.

Policija je potrdila, da dogodek preiskujejo kot dejanje iz sovraštva. Preiskujejo pa tudi zapis na družbenih omrežjih, za katerega domnevajo, da ga je pred pohodom zapisal osumljenec. "Imamo manifest tega posameznika, ki nakazuje na to, da gre za zločin iz sovraštva."