Edina želja 11-letnice je, da bi kdaj normalno hodila

Brina je 11-letna deklica, ki se bori s cerebralno paralizo in potrebuje konstantno pomoč. Njena edina želja je, da bi lahko kdaj normalno hodila. Z mamo in očetom je nekaj tednov na terapijah, ki ji pomagajo, da bo hodila. Kot pravita starša, pridno trenira in vse to se pozna. V petek, 10. marca, bodo z dobrodelnim veleslalomom v Kranjski Gori, kjer bodo med količki vijugale smučarske zvezde, zbirali denar za deklico Brino.

