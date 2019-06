Egipčani poskušajo ustaviti dražbo kipa Tutankamona v Londonu

Gre za rjav kremenov kip, ki upodablja faraona Tutankamonakot boga Amona. Amon, kar pomeni nevidni, je sončni bog, bolje poznan kot Ra, in eden izmed najpomembnejših božanstev v egipčanski mitologiji. V različnih obdobjih je bil čaščen tudi kot bog plodnosti Amun. Prepoznavna krona, ki krasi glavo kipa, je del značilne Amonove ikonografije. Star več kot 3000 let je ta kip del ene izmed najbolj prestižnih zasebnih zbirk egipčanske umetnosti.

Tutankamon je bil star devet let, ko je postal faraon, vladal pa je v letih od 1333 do 1232 pred našim štetjem kot eden izmed zadnjih kraljev 18. dinastije. To obdobje velja za zlato dobo antičnega Egipta – ne le zaradi kulturnega vpliva, ampak tudi zaradi neprimerljive lepote in kvalitete umetnosti, ki so jo takrat ustvarili.Tutankamon je eden izmed najbolj slavnih faraonov zaradi odkritja njegove še nedotaknjene grobnice v Dolini kraljev leta 1922.

Egipčanske oblasti od avkcijske hiše Christie's zahtevajo, da dokažejo, da je ta kip državo zapustil legalno. "Naredili bomo vse, da nemudoma ustavimo to dražbo," je dejal dr. Mostafa Vaziri, vodja egipčanskega odbora za starodavne umetnine. "Govorili bomo z egipčanskim zunanjim ministrom in našim veleposlanikom v Londonu, da bi to ustavili, ker moramo preveriti." Prepričani so namreč, da je bil kip ukraden iz tempeljskega kompleksa Karnak, ki leži v mestu Luksor na jugu Egipta. Dr. Zahi Havas, nekdanji egipčanski minister za antikvitete, je prepričan, da je kip državo zapustil leta 1970. "Ne verjamem, da imajo v hiši Christie's papirje, ki bi dokazovali, da je kip Egipt zapustil legalno, to je nemogoče. Vrniti ga morajo v Egipt," je odločen Hawass. Dr. Šaaban Abdel-Gavad, vodja oddelka proti tihotapljenju na ministrstvu za antikvitete, je dejal, da preučujejo dokumente avkcijske hiše, da bi lahko primerno ukrepali.