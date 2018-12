Odkrili več kot 4400 let staro grobnico pomembnega duhovnika

V Sakari je sicer tudi Džoserjeva stopničasta piramida, najstarejša povsem kamnita zgradba na svetu. Novembra so egiptovski arheologi v tem kraju odkrili tudi sedem sarkofagov, med katerimi jih je nekaj starejših od 6600 let. V treh od njih so našli mumificirane mačke in skarabeje.

Po besedah ministra je grobnica zelo dobro ohranjena, v njej pa so našli 24 kipcev različnih velikosti in barv. Okrašena je s prizori, na katerih je kraljevi duhovnik ob svoji materi, soprogi in drugih članih družine. Ima več kot 12 niš.

V letu 2018 ogromno novih arheoloških odkritij

Letošnje leto je bilo za egiptovske arheologe izjemno pestro. Odkrili so osem mumij iz časa ptolemejske dinastije, večina jih je ležala v z živimi barvami okrašenih krstah. Poleti so odkrili recept starih Egipčanov za balzamiranje.Junija pa so odprli 2000 let star črn sarkofag, ki so ga našli v Aleksandriji in končali skrivnostna ugibanja o tem, kaj oziroma kdo leži v njem. Nedavno pa so razkrili skrivnosti 3000 let stare grobnice, odkrite blizu Luksorja.