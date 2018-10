Egiptovske oblasti zanikajo krajo organov po smrti britanskega turista

62-letni David Humphries je 18. septembra nenadoma umrl na počitnicah v znanem turističnem resortu Hurgada. Njegovo truplo je bilo nato vrnjeno v Veliko Britanijo, kjer je druga obdukcija, prva je bila opravljena že v Egiptu, pokazala, da so bili njegovo srce in nekateri drugi organi odstranjeni. Mrliški oglednik je drugo obdukcijo predlagal, ker so bili rezultati prve "nezadostni". Turist naj bi uradno umrl zaradi srčnega napada.

Egiptovske oblasti zanikajo trditve o kraji organov, po tem ko so se posmrtni ostanki britanskega turista vrnili v domovino brez nekaterih organov, tudi srca, del jeter in ledvic.

Egiptovske oblasti so se sedaj odzvale in trdijo, da so bili srce in deli jeter ter ledvic odstranjeni z namenom ugotavljanja vzroka smrti. A pri tem niso razložili, zakaj organi niso bili nadomeščeni.

Obtožbe o domnevni kraji organov pa so označili za "neutemeljene" ter britanske medije obtožili, da objavljajo "pomanjkljiva poročila". V skladu z egiptovskimi zakoni je sicer prepovedana popolna odstranitev notranjih organov, prav z namenom zmanjšanja trgovine z organi.

Spomnimo, da je pred tem v avgustu britansko javnost razburjal primer smrti zakoncev, ki sta v egiptovskem hotelu umrla v "sumljivih okoliščinah". Egipčanske oblasti so na koncu potrdile, da sta umrla zaradi okužbe z bakterijo e coli.