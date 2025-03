Ekološka bomba na območju hrvaške vasi Poznanovec

Strup pod nogami, strup v zraku. In ne vedo, kaj vse jih še čaka. V hrvaški vasi Poznanovec so razglasili alarm, potem ko sta policija in Europol potrdila, da je na njihovem območju ekološka bomba. Kaj vse so nelegalno zakopavali v zemljo, pa vaščani niti ne vedo. Župan zdaj skuša težavo rešiti s sanacijo divjega odlagališča. Ker sam denarja nima, računa na pomoč države. Ta primer na Hrvaškem ni osamljen, zato je Sklad za zaščito okolja za sanacijo takih nelegalnih deponij obljubil pet milijonov evrov, pristojna ministrica priznava, da to ne bo dovolj.