Ekološko kmetijstvo: je čas za pravičnejšo porazdelitev sredstev?

Eko kormpirja, tudi če si ga lahko privoščite, ni dovolj za vse, ker ga enostavno ne pridelamo dovolj. Med največjimi prejemniki kmetijskih subvencij so še vedno predvsem živinorejci in mesnopredelovalni velikani, ki so lani prejeli kar 66 milijonov evrov, ekološki kmetje pa zgolj 14,5 milijonov. Slovenija se sooča z velikimi razlikami v samooskrbi. Pri sadju in zelenjavi je ta zaskrbljujoče nizka in še upada, ostajamo pa visoko samooskrbni pri ključnih osnovnih živilih, kot so žita, meso in jajca.