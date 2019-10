28-letnik znova shodil s pomočjo zunanjega skeleta

Raziskovalci, ki so izvedli preizkus, sicer opozarjajo, da eksoskelet še leta ne bo dosegljiv za širšo javnost, a da predstavlja potencial za izboljšanje kvalitete življenja bolnikov in povišanje njihove samostojnosti v prihodnosti, poroča AFP.

Bolnik je mesece pred tem usposabljal svoje možgane, da bodo ti sposobni nadzorovati ogrodje za izvajanje osnovnih gibov. Treniral je s pomočjo posebnega sistema in videoigrice, da bi pridobil sposobnosti, potrebne za upravljanje eksoskeletona. "Ne morem že kar jutri iti domov v eksoskeletonu, a prišel sem do točke, ko lahko hodim. Hodim, ko želim, ustavim se, ko želim," je za AFPdejal 28-letni Thibault iz Lyona.

V okviru študije je skupina strokovnjakov vsadila dve napravi na vsako stran Thibaultove glave, med možgane in kožo, ki beležita in interpretirata signale možganov na delu, ki nadzoruje motorično gibanje. Vsak dekoder posreduje te signale eksoskeletonu, poseben algoritem pa jih prevede v gibe, na katere je pomislil bolnik.

28-letnik, ki je sodeloval pri preizkusu, je po poročanju AFPdejal, da mu je tehnologija podarila novo poglavje v življenju. Pred štirimi leti se mu je življenje popolnoma spremenilo, ko je padel z balkona 12 metrov globoko. Ostal je ohromljen od vratu navzdol. "Ko si v mojem položaju, ko ne moreš storiti ničesar s svojim telesom ... Želel sem storiti nekaj s svojimi možgani," je dejal Thibault. Možgani so namreč tudi po tovrstni poškodbi sposobni izvajati ukaze, potrebne za premikanje rok in nog, a ti niso izvedeni, pojasnjuje Alim-Louis Benabid , zaslužni profesor z univerze Grenoble.

Že pred tem so številne študije in raziskave uporabljale posebne vsadke za stimulacijo mišic v telesih bolnikov, a raziskava iz Grenobla je prva, ki uporablja signale možganov za nadzorovanje kovinskega zunanjega okostja.

Raziskovalci, ki sodelujejo pri študiji, trdijo, da bi to lahko vodilo do nastanka možgansko nadzorovanih invalidskih vozičkov za paralizirane bolnike. "Ne gre za to, da bi človeka spremenili v stroj, samo odzivamo se na zdravstveni problem," pravi Benabid.