Eksperiment razkriva: Krajši delovnik prinaša srečo in uspeh

Kdo od nas si ne bi želel tridnevnega vikenda? Po treh mesecih eksperimenta, kjer je devet inženirjev Visionecta na teden delalo le 32 ur namesto 40 ur, je jasno, da krajši delovnik prinaša zadovoljstvo tako zaposlenim kot šefom. Zaposleni so bolj srečni, imajo več prostega časa, posledično pa so manj pod stresom. In vse to se odraža tudi v delovanju podjetja, produktivnost je narasla za slabo tretjino, zadovoljstvo zaposlenih pa se je povečalo kar za polovico. Ker so bili v prvi fazi poskusa tako uspešni, so zaposleni in vodstvo podjetja enotni, da bodo s poskusom nadaljevali.