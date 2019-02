Kmet Budi bi moral za plačo ameriškega direktorja delati več kot 5000 let

Na enem delu sveta, natančneje v JV Aziji, delavec z imenom Budi si lastno preživetje zagotavlja z delom v prehrambenem obratu, kjer mora olupiti 950 rakcev na uro, da zasluži minimalno plačo. Za plačo, ki jo zasluži ameriški direktor verige supermarketov, bi moral Budi delati več kot 5000 let. Na drugi celini se ženske v eni izmed ugandskih vasi sprašujejo, ali bo gospodarska rast njihovim otrokom kadarkoli prinesla brezplačno in kakovostno izobraževanje. Kar družine v državah v razvoju še bolj peha v brezno revščine, je med drugim tudi plačevanje šolnin zasebnim šolskim ustanovam. A to sta le dva primera, ki odstirata kruto sliko svetovnega zemljevida neenakosti.

Na drugi strani so vse bolj glasnejši tudi predstavniki civilne družbe, ki poudarjajo, da mora globalizacijska tekma spremeniti pravila igre, ponuditi povsem novo razvojno paradigmo, ki bo nadomestila prevladujoč izkoriščevalski neoliberalizem zadnjih nekaj desetletij. Iz omenjenih vrst prihaja prav tako glasna in jasno izražena bojazen, da svetovna poslovna in politična takšnega pogleda ne bo nikoli zaobjela. Globalizacija bo tako še naprej zagotavljala gorivo za spodbujanje neenakosti in posledično sejala nezadovoljstvo. Ne samo, da je imel odstotek najbogatejših na svetu v preteklem letu v lasti kar 82 odstotkov vsega na novo ustvarjenega premoženja, podatki Svetovne banke med drugim kažejo, da se upadanje stopnje revščine upočasnjuje, kar zbuja zaskrbljenost glede doseganja cilja, da bo do leta 2030 svetovna revščina dokončno izkoreninjena.

Glavno rešitev za globalne izzive slednji vidi v mednarodnem sodelovanju, povezanosti, ki bi stala nasproti naraščajočim ideologijam nacionalizma in populizma prav z naslavljanjem težav in izzivov, ki jih prinaša gospodarska neenakost. Pozval je torej k medsebojno povezanem svetu, ki bi v ospredje znova postavil ljudi. Ob izjavah svetovnih voditeljev na tokratnem WEF, naj države naredijo vse, da se ne ponovi globalna ekonomska kriza izpred desetletja, češ da je"politiko in gospodarstvo stala veliko", pri čemer niso niti besede namenili številim posledicam, ki so jih občutili oz. jih še danes doživljajo njihovi državljani, se zdi, da smo od tega prelomnega premika še precej oddaljeni.

Verjetno ni naključje, da je Oxfam izsledke zadnje študije mednarodni javnosti predstavil le dan pred začetkom letošnjega druženja svetovnih vplivnežev in bogatašev v mondenem švicarskem turističnem središču Davosu. Ti so na Svetovnem gospodarskem forumu (WEF) razpravljali o glavni temi 'Globalizaciji 4.0' – kako torej oblikovati globalno arhitekturo v času četrte industrijske revolucije. Po besedah ustanovitelja foruma, 80-letnega ekonomista Klausa Schwaba , smo trenutno na prelomnici zgodovine človeštva, zato je pomembno, kakšno prihodnost bomo izoblikovali.

Še bolj v nebo vpijoči sta tudi dejstvi, da v podsaharski Afriki ekstremna revščina med prebivalstvom narašča in da je skoraj polovica svetovne populacije brez osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Tudi raziskave Mednarodnega denarnega sklada (IMF) kažejo, da je globalizacija povzročila ’znatno povečanje neenakosti’. Simptom zelo neenakopravne gospodarske tekme so tudi podnebne spremembe, v kateri bogati posamezniki izkoriščajo okolje za zasebne dobičke.

Ko je govora o razlogih za poglabljajočo vrzel med bogatimi in revnimi, Winnie Byanyima, direktorica organizacije Oxfam International izpostavi, da se najbogatejša gospodinjstva in korporacije že predolgo časa izogibajo plačevanju pravičnega deleža davkov, hkrati pa ovirajo tudi implementacijo novih reform. Ekstremna neenakost je izven nadzora, zato zgolj govorjenje o tem ni dovolj. “Vse to so posledice političnih odločitev, ki so jih sprejele vlade, torej da bogati ne bodo plačevali pravičen delež davkov. Posledično tako ne prispevajo dovolj denarja za zdravstvo, šolstvo ipd. Mi ne želimo, da predstavniki vlade in kapitala samo govorijo, ampak da podjetja plačajo pravičen delež davkov. Tudi pri IMF poudarjajo, da možnosti za takšen korak so,” je poudarila.

"V organizaciji delamo z delavci v Bangladešu. Tam ženska, ki šiva oblačila za trgovsko verigo H&M, zasluži 4 dolarje na dan. In vedno je v dolgovih. Ko zboli, ostane brez plačila. Ko je noseča, jo odpustijo. V ZDA delamo z delavkami v perutninskih obratih. Dolores in njene sodelavke so primorane med delom nositi plenice, saj jim ne dovolijo iti niti na stranišče," pa je s primeroma ponazorila realnost poslovnega modela, ki še naprej maksimizira dobičke delničarjem, goljufa navadne ljudi vzdolž celotne preskrbovalne verige, škoduje skupnostim in nato za slednje ne prispeva pravičnega deleža davkov. Ljudje, ki vodijo ta podjetja, so ustvarili luknje v celotnem davčnem sistemu. Ta jim omogoča, da na leto 170 milijard ameriških dolarjev konča v zunanjih davčnih oazah.