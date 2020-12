Eksplozija plinske jeklenke v Grosupljem uničila stanovanjsko hišo

Močan pok, v naslednjem trenutku pa ogenj in gost dim, ki sta zajela stanovanje. Tako o eksploziji in požaru stanovanja, ki ga je zanetilo uhajanje plina iz štedilnika, pripovedujejo sosedje v Grosuplju. Hladilnik, pohištvo, oblačila in otroške igrače so se v ognjenjih zubljih stopili in spremenili v pepel. Na srečo jo je družina odnesla brez večjih poškodb, novo stanovanje pa že imajo pripravljeno - tja so se še isti dan požara nameravali tudi preseliti.