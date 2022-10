Ob pol devetih zvečer je močno počilo, pok smo slišali tudi v sosednjih vaseh kilometer stran, so na Spodnjih Škofijah pripovedovali domačini. Počilo je pred zasilnim izhodom zdravstvene ambulante, ki so jo odprli aprila letos, v njej pa enkrat tedensko dela družinski zdravnik Peter Bossman, tudi nekdanji župan občine Piran. Komu je bila eksplozija pravzaprav namenjena, saj tu ni počilo prvič in kaj povzročena škoda pomeni za obratovanje težko pričakovane ambulante?