Eksplozija v kemični tovarni v Teksasu: stresle so se stavbe 64 km daleč

Eksplozija, ki je zgodaj zjutraj prebudila prebivalce mesta Port Neches v ameriški zvezni državi Teksas, je bila tako silovita, da so jo čutili tudi v sosednji Louisiani. Poročil o poškodovanih ni, so pa poškodovane številne zgradbe, stresla naj bi se tudi poslopja v razdalji do 64 kilometrov.

V ameriški zvezni državi Teksas, je v zgodnjih jutranjih urah v mestu Port Neches eksplodiralo v kemični tovarni, kjer proizvajajo kemične in naftne izdelke. Pristojni so že evakuirali okoliške prebivalce, evakuacija pa bi se lahko razširila na večje območje.

Poročil o smrtnih žrtvah ni, po nekaterih podatkih pa naj bi bile tri osebe poškodovane. So pa močno poškodovane okoliške stavbe, zaradi eksplozije pa so se stresla tudi poslopja in hiše v razdalji vse do 64 kilometrov. Eksplozijo naj bi čutili vse do sosednje Louisiane.

Vročina, ki sta jo povzročila eksplozija, in požar, ki je nastal za tem, sta bila tako močna, da ju je zaznal tudi satelit lokalne televizijske postaje. Prebivalci so povedali, da so eksplozijo začutili kot 'bombo', zaradi katere so se 'upognile' njihove stene. "Dobesedno smo mislili, da bomo umrli," je povedal prebivalec.

Prvim, ki so prišli na kraj dogodka, so odgovorni ukazali naj zapustijo območje, saj pričakujejo še več eksplozij. Na kraju dogodka so sicer že številni gasilci, ki gasijo ognjene zublje.

Iz podjetja TPC, ki ima v lasti omenjeno tovarno, so sporočili, da so eksplozijo zabeležili okoli 1. ure zjutraj. Zaposlene, ki so bili na kraju dogodka, so že evakuirali, trije so se v eksploziji poškodovali. Trenutno je njihov cilj zagotoviti varnost splošne javnosti in zminizirati vplive dogodka na okolje. Kot so še sporočili, se trudijo, da bi zadevo čim prej in na najbolj varen način rešili.