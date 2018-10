Eksplozija v rafineriji zatresla Bosanski Brod

Po dozdajšnjih podatkih je v eksploziji umrla ena oseba, devet pa je poškodovanih. Šlo naj bi za zaposlene v rafineriji. Šest poškodovanih so zadržali na zdravljenju v bolnišnici v Doboju, stopnja njihovih poškodb ni znana, naj bi bili pa vsi zunaj smrtne nevarnosti. Tri poškodovane delav ce so po zdravniški oskrbi spustili domov.

Eksplozija na stavbi številka štiri v Bosanskem Brodu je odjeknila v torek zvečer okoli 21.30. Po navedbah lokalnih prebivalcev je bila tako močna, da so se zatresle hiše tudi v sosednjem Slavonskem Brodu na hrvaški strani Save. Na kraj so takoj prihiteli gasilci, ki jim je požar uspelo ukrotiti že okoli 23. ure.

Vzrok za eksplozijo v rafineriji uradno še ni znan, prav tako ni znano, kakšne posledice bo nesreča imela za okolje. Pristojni organi so prebivalce prosili, naj se zaradi velikega oblaka s škodljivimi delci do nadaljnjega večinoma zadržujejo v domovih.

Že zvečer pa je župan Slavonskega Broda Mirko Duspara povedal, da večje nevarnosti za hrvaške prebivalce ni. Dim od požara je veter odnašal proti jugu, ki je redkeje naseljeno.

Hrvaški mediji poročajo, da naj bi v sredo zjutraj na Savi ob Slavonskem Brodu opazili oljni madež v velikosti 10 metrov. Službe, ki bodo madež očistile, so že na poti, gasilci pa sedaj poskušajo ugotoviti, ali je onesnaženje reke povezano s torkovo eksplozijo.

Rafinerijo sicer upravlja podjetje Optima, ki je v ruski lasti. Za sredo je bil že prehodno najavljen sestanek ruskih lastnikov, hrvaške predsednice Kolinde Grabar Kitarović in predstavnikov Slovanskega Broda. Na hrvaški strani Save že več let protestirajo zaradi nizkih okoljskih standardov v bosanski rafineriji in onesnaženega zraka, ki se širi čez mejo. Hrvaška vlada je od ruskih kolegov že večkrat prejela obljube, da bo problem rešen, nazadnje jim je to zagotovil sam ruski predsednik Vladimir Putin.