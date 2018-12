Eksplozija vzela štiri življenja, odgovornosti ni prevzel še nihče

V eksploziji, ki je v petek odjeknila pri piramidah v Gizi, na jugu Kaira , so po najnovejših podatkih umrli štirje ljudje – trije vietnamski turisti in egiptovski vodič. Najmanj 11 ljudi je ranjenih, je sporočil državni tožilec Nabil Sadek .

Kot smo že poročali, se je incident zgodil ob 18.15 po lokalnem času (17.15 po srednjeevropskem) v okrožju El Marioutija. Doma izdelana eksplozivna naprava je bila skrita ob zidu ob cesti. Eksplodirala je v trenutku, ko je mimo pripeljal avtobus, na katerem je bilo 14 vietnamskih turistov. Dva turista sta umrla takoj, še en turist in vodnik pa pozneje v bolnišnici.

Teroristično dejanje

Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče, a predstavnik egiptovskega zunanjega ministra Ahmed Hafez je napad označil za teroristično dejanje. "Bombni napad na turistični avtobus je strahopetno in prezira vredno teroristično dejanje, usmerjeno proti nečemu, česar se ne da uničiti – odločnosti Egipta in Egipčanov," je zapisal na Twitterju."Družinam žrtev v Vietnamu in Egiptu izrekamo najgloblje sožalje. V novo leto vstopamo še bolj odločeni, da se bomo borili proti terorizmu," je še dodal po poročanjuCNN.

Poškodovance, med katerimi je tudi egiptovski voznik avtobusa, je v bolnišnici obiskal egiptovski premier Mostafa Madbuli in posvaril pred "napihovanjem" incidenta. Poudaril je, da "na svetu ni države, ki bi bila stoodstotno varna". "Možno je, da občasno tu ali tam pride do napada," je dejal novinarjem in dodal, da je pomembno, da se podobni napadi ne ponavljajo.

Vietnamski zunanji minister Pham Binh Minh pa je sporočil, da je zaradi napada globoko užaloščen."Stojimo ob žrtvah in njihovih družinah, tesno pa sodelujemo tudi z egiptovsko vlado," je zapisal na Twitterju. Tamkajšnjo vlado je prosil, da sorodnikom žrtev odobri izredne vize za vstop v Egipt.