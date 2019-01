Eksplozije in streljanje v hotelu v Nairobiju, najmanj trije mrtvi

Odgovornost za napad je prevzela somalijska teroristična organizacija Al Shabaab. Policija je območje napada obkolila in poskuša evakuirati večje število civilistov, ki so bili na območju v času napada. Po poročanju lokalnih medijev, je policija za zdaj potrdila tri žrtve napada.

Priče, ki so bežale z območja napada, so povedale, da so napadalci začeli streljati in odvrgli nekaj bomb, kar je povzročilo kaos med bežečimi ljudmi. Napadalci, naj bi bili štirje, se še vedno zadržujejo v hotelu, posebne enote vojske in policije pa preprečujejo, da bi pobegnili - kdaj bodo napadli še vedno ni jasno.