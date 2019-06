Eksplozije v Dzeržinsku: nad mestom se je valil gost dim, ranjenih 85 ljudi

Vzrok včerajšnjih eksplozij v tovarni streliva v ruskem Dzeržinsku še ni znan. Ruske oblasti so sicer začele preiskavo v zvezi z neupoštevanjem varnostnih standardov v tovarni, v kateri so proizvajali vojaške bombe in eksplozivna sredstva za civilno uporabo. V Dzeržinsk so iz 400 kilometrov oddaljene Moskve napotili posebno preiskovalno komisijo.