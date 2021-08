Eksploziji v Kabulu, odgovornost prevzela skrajna skupina ISIS-K

Dan po silovitih eksplozijah na letališču v Kabulu, ki je vzel več kot 110 življenj – med žrtvami JE tudi 13 ameriških vojakov in 28 Talibanov – še naprej vladata nepopisen kaos in strah pred morebitnimi novimi samomorilskimi terorističnimi napadi. Tamkajšnja bolnišnica je polna ranjencev, primanjkuje medicinske opreme in zdravil. Prva eksplozija je odjeknila v četrtek okoli poldneva po lokalnem času, sledilo je streljanje talibanov na eni ter ameriških in britanskih vojakov na drugi strani. Kmalu zatem pa je eksplodiralo še enkrat, zgolj 100 metrov stran od letališča. Odgovornost za samomorilska napada je prevzela skrajna talibanska skupina ISIS-K. Zaradi strahu pred ponovnim terorističnim napadom so se zahodne države odločile evakuacijo predčasno prekiniti že danes, do konca avgusta naj bi vztrajale zgolj ZDA.

