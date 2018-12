Ekstremen mraz vročo vodo 'preobraža' v led, mesto v primežu ledene megle

Potem ko so v kitajskem mestu Mohe temperature padle pod –40 stopinj Celzija, je prebivalce pričakal neobičajen in redek vremenski pojav – ledena megla. Po družbenih omrežjih so medtem zaokrožili posnetki ljudi, ki v zrak 'pršijo' vročo vodo, ki pa se nemudoma spremeni v led.

Kitajsko mesto Mohe na skrajnem severu države je zavito v ledeno meglo. Ekstremno nizke temperature so po podatkih tamkajšnjih meteorologov izmerili že v torek (–41,1 stopinje Celzija), v sredo so padle še za stopinjo (–42,1 stopinje Celzija), v četrtek pa so v mestu izmerili kar –43,5 stopinje Celzija. Hladna fronta je mesto sicer dosegla že v ponedeljek, zaradi česar so temperature začele bliskovito padati – hladneje je bilo v povprečju za od 12 do 20 stopinj Celzija. Tamkajšnje oblasti so bile zaradi tega primorane v mestu prvič v zgodovini razglasiti rdeče vremensko opozorilo.

Tudi sicer pa so temperature po celotni Kitajski zelo nizke – meteorološki urad Heilongjiang je zaradi mraza za celotno državo izdal oranžno opozorilo, poroča South China Morning Post. Tudi vidljivost je zaradi megle zelo slaba – manj kot 100 metrov. A vse to ni ustavilo nekaterih turistov, ki so se v želji, da bi si ogledali ta meteorološki fenomen, hrabro sprehodili po mestu. Po družbenih omrežjih pa so zaokrožili posnetki ljudi, ki v zrak 'pršijo' vročo vodo, ki pa se nemudoma spremeni v led.

