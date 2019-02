El Chapo spolno občeval z mladoletnicami: 'To so moji 'vitamini' za življenje'

Po grozljivih pričanjih o tem, da je Joaquin "El Chapo" Guzman svoje rivale mučil in žive zakopal ter o njegovem razsipnem življenju , so na sojenju v javnost zopet pricurljale nove podrobnosti razvratnega življenja mamilarskega kralja.

Priča je dodala, da je El Chapu pomočnik redno pošiljal fotografije deklic, starih okoli 13, let. Za približno 5. 000 evrov so bila dekleta po El Chapovi izbiri pripeljana na njegovo posestvo.

Priča je razkrila, da je Guzman mlada dekleta klical 'moji vitamini', ker je verjel, da mu spolne aktivnosti z njimi podaljšujejo življenje. Priča je dodala, da je imel El Chapo spolne odnose z mladoletnicami včasih tudi ne da bi jih prej omamil.

Dokumenti so bili doslej zapečateni, saj so El Chapovi zagovorniki prepričali sodišče, da te obtožbe niso relevantne za primer proti Guzmanu. Dokumente so odprli, ker sta zahtevo zanje vložila New York Times in Vice News.

Napovedujejo mu zapor do konca življenja

Glede na obtožnico je El Chapov kartel, ki ga je glede na obtožnico vodil od leta 1989 do 2014, postal največja organizacija za razpečevanje droge na svetu. Ameriški tožilci trdijo, da je kartel v tem času v ZDA pretihotapil najmanj 155 ton kokaina, heroina, metamfetamina in marihuane, v vrednosti približno 13 milijard evrov.

Strokovnjaki izpostavljajo, da ima vlada po vsej verjetnosti neizpodbitne dokaze proti mamilarskemu šefu in da bo 61-letni Guzman najverjetneje končal v najstrožje zavarovanem zaporu ZDA do konca življenja.