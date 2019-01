El Chapov krvoločni pajdaš naj bi imel zvočno izolirano 'sobo za umore'

Edgar Galvan , priča v postopku proti Guzmanu, je sobo opisal kot klavnico, v kateri so se dogajali umori po Guzmanovem naročilu.

Na sojenju Joaquinu Guzmanu oziroma El Chapu, je priča razkrila, da je imel pajdaš razvpitega mamilarskega kralja na svojem posestvu zvočno izolirano 'sobo za umore', v katero naj bi njegovi pomočniki zaprli svoje žrtve in jih po hitrem postopku umorili, poroča theNew York Times.

Ameriški tožilci so več let pripravljali proces proti zloglasnemu Joaquinu Guzmanu El Chapu, ki ga je Mehika ZDA izročila leta 2017, potem ko je kar dvakrat pobegnil iz mehiških zaporov.

Glede na obtožnico je El Chapov kartel, ki ga je glede na obtožnico vodil od leta 1989 do 2014, postal največja organizacija za razpečevanje droge na svetu. Ameriški tožilci trdijo, da je kartel v tem času v ZDA pretihotapil najmanj 155 ton kokaina, heroina, metamfetamina in marihuane, v vrednosti približno 13 milijard evrov.

Galvan sicer prestaja 24-letno zaporno kazen in je le eden od več sto manjših rib, ki naj bi pomagale El Chapu pri delovanju kartela, ki je v ZDA po vlakih, letalih, tovornjakih, ladjah in podmornicah pretihotapil enormne količine drog.

Galvan naj bi bil manjša riba v primerjavi z ostalimi pričami, ki so se doslej pojavile na sodišču. Povedal je, da ni nikoli srečal Guzmana in da je le enkrat slišal njegov glas, ko je Jaguar z njim govoril po telefonu.

Po štirih letih poznanstva z Jaguarjem je Galvan pričel delati zanj, sprva je sprejemal pošiljke kokaina in marihuane in sodeloval pri prekupčevanju orožja.

Galvan, zdaj 41-letnik, je kot 26-letnik začel popivati po lokalnih klubih in tam je spoznal Antonia Maruffo , krvoločnega morilca, poznanega kot Jaguar, ki je skrbel za vodenje in celo umore rivalov Guzmanovega kartela v mestu El Paso.

Galvan je Jaguarja opisal kot nasilnega in strašljivega človeka, ki ga je nekega dne odpeljal v hišo v Ciudad Juárezu, ki je imela sobo s povsem belimi ploščicami, v kateri je bil odtok, ki je vodil v kanal na dvorišču posestva. "Tu je ubijal ljudi. Iz te hiše nobena žrtev ne pride živa in iz nje se nič se ne sliši,"je dejal na sojenju. El Chapovega pajdaša Jaguarja verjetno čaka doživljenjska zaporna kazen.

Galvan je razkril, kako je sodeloval pri preprodaji pošiljk droge, ki so tehtale okoli 200 ton. Kmalu pa je začel sodelovati tudi pri tihotapljenju orožja. Kot je opisal, je leta 2010 Guzmanov kartel potreboval puške za krvavo vojno z uporniško skupino La Linea, ki jo je ustanovil Guzmanov rival Vicente Carillo Fuentes . Kot je opisal, so takrat potekale krvave čistke El Chapovih rivalov.

Najdražje sojenje v ZDA tudi razkriva, da je bil El Chapo tako bogat, da je imel svoj zasebni živalski vrt z divjimi mačkami in da je redno letel v Švico na tretmaje proti staranju. Med njegovimi 'izdatki' so bile tudi jahte in številne ženske.

Guzman se je sicer izrekel za nedolžnega, a tožilci imajo več kot 300.000 strani in najmanj 117.000 zvočnih posnetkov, ki naj bi dokazovali njegovo krivdo.