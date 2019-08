Več mrtvih v streljanju v nakupovalnem centru v El Pasu.

Kot so še potrdili, so napadalce pridržali. Koliko je bilo napadalcev in koliko ljudi je mrtvih ali poškodovanih še ni jasno.

Trije zaposleni v nakupovalnem središču Walmart so pobegnili v bližnjo restavracijo, je za CNN povedal lastnik te restavracije. Restavracijo so zaprli, a so odklenili vrata, da so tri pretresene prodajalce spustili notri.

"Nikoli si nismo mislili, da se lahko to zgodi tako blizu nas. Vidiš na televiziji, a si misliš, da se to ne more zgoditi," je dejal lastnik restavracije Oscar Collazo.

Tudi ostale bližnje restavracije so nemudoma zaprle svoja vrata, območje pa preletava helikopter, na prizorišču pa so številni policisti, pa tudi specialne enote.