Posiljena 21-letnica, ki je rodila mrtvega otroka, oproščena obtožb umora

6. aprila 2016 je na svojem domu občutila močne bolečine in začela krvaveti. Odšla je na stranišče, ki se nahaja izven glavne stavbe hiše, kjer pa je izgubila zavest. Kasneje jo je našla njena mati in jo odpeljala v bolnišnico.

Primer 21-letne Evelyn Hernandez , žrtve posilstva, je pridobil pozornost mednarodne javnosti in aktivistov za ženske pravice, predvsem zaradi strogih zakonov proti splavu v El Salvadorju, ki veljajo za ene najstrožjih na svetu. Splav je namreč prepovedan, ne glede na okoliščine, ženskam pa grozi do osem let zapora. A v številnih primerih, vključno s primerom Hernandezove, so ženske obtožene umora, za kar pa je zagrožena minimalna zaporna kazen 30 let.

V El Salvadorju in po svetu so zahtevali "pravico za Evelyn".

Tam so ugotovili, da je Evelyn rodila, kasneje pa so mrtvorojenega otroka našli v greznici, njo pa so aretirali. Simptome nosečnosti naj bi zamenjala z bolečinami v želodcu, občasna krvavenja pa je zamenjala za menstruacijo, je trdila. Čeprav je "čutila, da se je nekaj spustilo" znotraj nje, ni slišala joka otroka in ni vedela, da rojeva.

Sprva je bila obtožena, da je splavila, nato pa so tožilci to obtožbo spremenili v umor in trdili, da je namerno skrivala nosečnost ter, da v nosečnosti ni poiskala zdravstvene nege.

Julija 2017 je nato po poročanju BBCsodnik Evelyn spoznal za krivo in jo obsodil na 30 let zapora. Njeni odvetniki so se na odločitev sodišča pritožili, trdili, da so analize pokazale, da je otrok umrl zaradi mekonijske aspiracije, kar pa se lahko zgodi, ko je otrok še v maternici, med porodom ali takoj za tem."Tukaj ni zločina,"je dejala njena odvetnica Bertha Maria Deleon.