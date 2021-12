Električna vozila v primerjavi z vozili na konvencionalen pogon ne predstavljajo večje nevarnosti

Po slovenskih cestah se vozi vedno več električnih avtomobilov. Če jih je bilo leta 2014 registriranih le 133, jih je bilo konec lanskega leta že skoraj 3700. In čeprav se je v zadnjih mesecih zvrstilo nekaj vžigov električnih avtomobilov, številke kažejo, da so ti še vedno redkejši kot pri vozilih z bencinskimi ali dizelskimi motorji. Na kak način pa lahko pride do vžiga, kako se gasilci lotijo gašenja in na kaj moramo biti pozorni, ko avtomobile polnimo?