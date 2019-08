Električni mrk na Javi: brez elektrike 10 milijonov ljudi

V Džakarti, kjer živi okoli 30 milijonov ljudi, so morali zaradi električnega mrka ustaviti tudi novi sistem hitrega javnega prevoza. Težave so tudi v prometu, saj so ugasnili mnogi semaforji. Prav tako poročajo o težavah pri zagotavljanju signala mobilne telefonije.

Kot so sporočili iz nacionalnega elektrooperaterja PLN, je do izpada dobave električne energije prišlo, ko je odpovedala turbina v večji elektrarni na zahodu Jave. Zatem je prišlo do težav še v eni elektrarni na otoku."Prizadevamo si, da bi čim prej odpravili napako in normalizirali oskrbo z elektriko," so sporočili.