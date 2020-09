Električni skiro: enostavno prevozno sredstvo, ki v prometu povzroča vse več težav

V letu 2020 smo, že leta se zdaj po naših pločnikih in ob robu cest vozijo mladi in stari na električnih skirojih. Zakonodaja za ta prevozna sredstva pa še vedno ni dokončno določena in zato vas za vožnjo s takim skirojem lahko oglobijo s kaznijo 500 evrov. Kaj počnejo na Ministrstvu za infrastrukturo, ni jasno, je pa dejstvo, da je električnih skirojev vse več. Dosegajo do 25 kilometrov na uro, če odstranimo blokado, gre še hitreje. Je neslišen, zato lahko drugim v prometu tudi nevaren. In tudi vozniku, če ni previden pri vožnji.