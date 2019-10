Jamarski reševalec: Musk je ustrahovalec in milijarder s tanko kožo

Unsworth je julija lani pomagal iz jame na Tajskem rešiti 12 dečkov in njihovega nogometnega trenerja. Zahtevno reševanje je potekalo dobra dva tedna, na pomoč pa so priskočili reševalci z vsega sveta. Svojo pomoč je takrat ponudil tudi milijonar Musk, ki je v ta namen izdelal posebno podmornico, s katero je nameraval dečke pripeljati na površje. A ker so reševalci bili bitko s časom in ker se mu takšna rešitev ni zdela učinkovita, jo je Unsworth takrat označil za marketinško potezo.

'To je bila ena najbolj neumnih stvari, kar sem jih naredil'

Kljub temu da je Musk od detektiva prejel poročilo o tem, da je svojo prvo ženo spoznal, ko je ta imela 18 ali 19 let, in se z njo poročil nekaj let pozneje, je milijarder ta dejstva ignoriral in novinarju dejal, da je jamarski reševalec posiljevalec otrok, ki se je poročil z 12-letnico. Med drugim mu je neuradno namignil tudi, da bi morali preveriti, zakaj Unsworth rad potuje na Tajsko, za katero je ameriški milijonar dejal, da je znana po otroški prostituciji. Ko je to prišlo v javnost, pa je Musk sam zase dejal, da je "prekleti idiot" in da ni pričakoval, da bo novinar njegove komentarje objavil. "To je bila ena najbolj neumnih stvari, kar sem jih naredil," je dejal Musk.

Musk je skušal doseči, da bi sodišče zavrglo tožbo, vendar je zvezni sodnik iz Los Angelesa njegovo zahtevo zavrnil in za 22. oktobra razpisal glavno obravnavo razpisal.