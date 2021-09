Elon Musk izbira lokacijo za novo tovarno. Bo sprejel slovensko vabilo?

Teslina gigatovarna se razprostira na kar 12 tisoč kvadratnih metrih površine, zaposluje pa sedem tisoč ljudi. Do neke mere ekscentrična tovarna, kakor je ekscentričen tudi njen ustanovitelj. Musk je ob rojstvu sina predstavil na svojevrsten način: "To je ime mojega sina - X Æ A-12. Izgovori se: mačka, ki teče čez tipkovnico." A ko gre za posle, je Musk brezkompromisen, po vsem svetu. Od Evrope do Azije, povsod najdemo Tesline obrate.

"Dobrodošli ste v Sloveniji Elon Musk," je na Twitterju zapisal predsednik vlade Janez Janša ob tem pa še navrgel, da gre za eno od najvarnejših držav na svetu in da je Nikola Tesla ob koncu devetnajstega stoletja deloval v Mariboru. Za tem je sledila objava slovenskega veleposlanika v Združenih državah Toneta Kajzerja, ki je Muska prav tako vljudno povabil, da svoje podjetje razširi v Slovenijo in poudaril, da je to domovina Luke Dončića.

Je grajenje Teslovega tako imenovanega gigapodjetja v Sloveniji sploh realna možnost?

"To je bilo absolutno zares, vsekakor smo Slovenci zmožni pripeljati takšno industrijo k nam," meni minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič in dodaja: "Slovenija ni velika, a tudi tako majhna ne, imamo vrhunsko lego, visoko izobraženo delovno silo in kar nekaj izkušenj na področju avtomobilske industrije."

Imamo pa tudi dobro logistiko, o čemer so se lahko pri Tesli prepričali kar sami. Na Instagramu so namreč objavili dve zgodbi iz Luke Koper. Gre za testno pošiljko vozil, doslej so jih z daljnega vzhoda vozili čez severnoevropska pristanišča - pot čez Jadransko morje pa je precej krajša. Voda na slovenski mlin v bitki za novo tovarno, ki bi lahko po besedah ministra Andrijaniča stala nekje, kjer je industrija že sedaj močna. "Mislim, da bi se v prvi fazi posvetovali z lokalnimi skupnostmi, interesa bi bilo najbrž ogromno," še dodaja Andrijanič.