Elon Musk Trumpovim volivcem podarja milijone

New York, 21. 10. 2024 16.59 | Posodobljeno pred 7 dnevi

Multimilijarder Elon Musk, ki odločno podpira Donalda Trumpa, se je aktivno vključil v ameriško predsedniško kampanjo. V upanju, da bo volivce v Pensilvaniji, eni ključnih zveznih držav, spodbudil, naj glasujejo za Trumpa, podarja milijone. Do volitev, ki bodo 5. novembra, bo Musk vsak dan podaril milijon dolarjev oziroma nekaj več kot 900 tisoč evrov naključno izbranemu registriranemu volivcu. Mnogi pravni strokovnjaki opozarjajo, da gre za nezakonito dejanje oziroma podkupovanje. A se Musk na to ne ozira. Trump pa je medtem privržencem v eni od restavracij s hitro hrano McDonald's v Philadelphii delil hamburgerje in se norčeval iz tekmice Kamale Harris.