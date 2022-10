Elon Musk z vpletanjem v vojno razjezil Zelenskega

"Utihni in ne govori o stvareh, ki jih ne poznaš." To je le ena od ostrih kritik, ki se zgrinjajo na najbogatejšega človeka Elona Muska, potem ko je predstavil svoj načrt za končanje vojne v Ukrajini. Musk je na Twitterju predlagal ponovno izvedbo referendumov na območjih v Ukrajini, ki jih zaseda ruska vojska, pod nadzorom Združenih narodov, priznanje polotoka Krima za rusko ozemlje in zavezo Ukrajine, da bo nevtralna država. Medtem 221. dan vojne ukrajinska vojska beleži velike preboje tudi na jugu države. Iz Rusije pa prihajajo zaskrbljujoči posnetki vlaka z opremo za jedrsko orožje, ki naj bi bil na poti proti Ukrajini.