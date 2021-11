Evropska agencija za zdravila je prižgala zeleno luč cepivu Pfizer tudi za otroke od 5. do 11. leta starosti. Kaj to pomeni za Slovenijo, kdaj bomo tudi mi začeli cepiti to starostno skupino? Odločitev Eme mora potrditi še Evropska komisija, ki sicer običajno sledi priporočilom agencije.