En mesec po požaru v Višnji Gori hiše že pokrite z novo streho

Pred skoraj mesecem dni je 18 ljudi v požaru v Višnji Gori izgubilo streho nad glavo. 100 gasilcev se je več ur borilo z ognjem, a požar je strehe in zgornja nadstropja treh hiš popolnoma uničil. Gasilci se spominjajo, da je šlo za zelo zahtevno intervencijo, zagorelo je namreč v mestnem jedru, kjer so stavbe tesno skupaj in bi se požar lahko razširil tudi na okoliške hiše. Občani so takrat stopili skupaj in trem družinam nudili začasno prebivališče. Občina je ob tragediji odprla poseben račun za zbiranje sredstev in v slabem mesecu so skupaj s krajani, sosednjimi občinami in podjetji zbrali skoraj 72.000 evrov.