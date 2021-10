'Ena hudo bolna oseba vsak dan potrebuje skoraj tri ljudi, ki ga držijo pri življenju'

Da se nam ne bi zgodil italijanski Bergamo, da bolni ljudje ne bi ostajali pred vrati bolnišnic in da bi se za vsakega, ki bi zdravstveno oskrbo potreboval, našlo še kaj medicinskega osebja. V to vsak dan svoje zadnje atome moči polagajo zdravstveni delavci, ki hkrati nemočno zrejo v številke, ki so iz dneva v dan višje. Postelje ne bodo težava, imamo jih dovolj. Problem pa bo, če bo, ob prepolnih bolnišnicah, zmanjkalo primerno usposobljenega kadra, ki bi bolne posameznike obračal, jih hranil ali jim dovajal kisik, ki jih ohranja pri življenju.

