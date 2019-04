Ena največjih težav, s katerimi se soočajo starostniki, je osamljenost

To za sabo seveda potegne številne težave, od pokojninske do zdravstvene blagajne. A ko govorimo o težavah starostnikov, sami skoraj zagotovo ne bodo izpostavili finančnih ali zdravstvenih težav.

Pred 25 leti je v Sloveniji živelo 29 prebivalcev, starih 100 let ali več. Pred petimi leti je bilo ljudi s to častitljivo starostjo že 236. In število bo še naraščalo, kar je odlična novica. Ne pa tudi dejstvo, da je ob teh številkah vse premalo rojstev, kar pod črto pomeni, da smo Slovenci v povprečju vse starejši.

Prebivalstvo Slovenije naj bi se povečevalo do približno leta 2025 in takrat naj bi imela Slovenija okrog 2.083.000 prebivalcev, nato naj bi začelo prebivalstvo počasi padati.

1. januarja 2080 naj bi imela Slovenija 1.938.000 prebivalcev, kar je šest odstotkov manj kot leta 2015, ko bile narejene te ocene. Kljub predvideni višji rodnosti bo prebivalstvo Slovenije čedalje starejše. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu se bo daljšalo in dečki, rojeni v Sloveniji leta 2080, bodo po ocenah dočakali 87 let, deklice pa 91 let.

1. januarja 2018 je bilo v Sloveniji starih 65 let nekaj nad 400.000 ljudi, ali vsak peti prebivalec. Med njimi je bilo 58 odstotkov žensk. Po letu 2020 naj bi se skokovito povečalo tudi število stoletnikov.

Čez 40 let bo vsak tretji Slovenec star 65 let, ali še bolj nazorno: v primerjavi z danes se bo njihovo število skorajda podvojilo. Poleg tega se bo delež populacije 80 let in več v Sloveniji z 5,1 odstotka (kakršen je bil leta 2017) po vseh napovedih v letu 2060 dvignil na kar 12,3 odstotke.

Čez 30 let pa bo po predvidevanjih mednarodnih organizacij vsak drugi, starejši od 65 let, potreboval dolgotrajno oskrbo.

Jesen življenja je lahko tudi lepa

Danica Petraš je zgovorna in nadvse čila 83-letna babica, ki je v domu že šest let: ''Sem stanovalka Bokalc, upokojenka, stara sem 83 let. Sem domačinka, tukaj rojena. Imamo se lepo.''

Je dokaz zato, da je lahko jesen življenja tudi lepa, sploh če si znamo trenutke popestriti. Gospa Danica tako v domu počne marsikaj, poleg reševanja križank in obiskovanja različnih tečajev, se tudi veliko sprehaja. ''Jaz sem čisto vsak dan v parku, ker hodim na sprehod, saj imam težave z ožiljem in moram hodit. Imamo pa čudovito cvetje, da še to opazujem, drevesa, tudi kakšne gobe.''

Trenutke pa jim z obiskom velikokrat polepšajo tudi številni prostovoljci. Tiste dni so varovanci še posebno veseli, saj se odpravijo na različne izlete. Danica tako ne bo pozabila lanskega izleta na Šmarno goro: ''To je bilo pa tako čudovito, smo se z avtomobilom gor peljali. Ljudje so mislili, da se predsednikove žene vozijo, so nas občudovali.''



Barbara Purkar, predstavnica doma starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik, si z izleti želi popestriti življenje prebivalcev doma:''Tak izlet ostane našim stanovalcem v spominu še celo leto, se ga spominjajo kot en tak pomemben, izreden dogodek.''

Obisk prostovoljcev starostnikom polepša dan

Korporativno prostovoljstvo je tako primer dobre prakse, saj je čas ko ga varovanci preživijo s prostovoljci nekaj nenadomestljivega, kar je začutila tudi prostovoljka Dragica Križaj:''Tukaj ne moreš biti, da si neoseben, ti ljudje ti ukradejo košček srca. Oni takoj pokažejo neko navezanost, tako da ko odhajaš iz tega doma čutiš eno veliko zadovoljstvo.''

Katarina Klemenc, direktorica komuniciranja v Leku, prav tako z velikim veseljem polepša dan starostnikom:''Ta dan ti da ogromno, tudi sama sem prostovoljka že 15 let in napolni te z eno toplino, z enim občutkom, da smo res ljudje.''