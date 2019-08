Po pobegu ene najnevarnejših kober izredno stanje v nemškem mestu

Lisa-Marie Schapelt se je srečala s pobeglo strupenjačo."Stala sem na stopnicah in se tresla, nisem vedela, kaj naj. Potem sem stekla nazaj gor, saj je kača začela sikati in opletati z repom," je opisala srečanje. Liso-Marie je bilo upravičeno strah. Gre namreč za kobro monokel naja, ki je ena izmed 12 najbolj strupenih kač na svetu.

V nemškem Herneju s 160.000 prebivalci vlada izredno stanje, saj se nekje po mestu že štiri dni smuka meter in pol dolga strupena kača. Ta je pobegnila lastniku iz naselja Ostenfeld. Johannes Chudziak iz mestne uprave Herne prebivalce še naprej poziva k pozornosti in previdnosti.

Nemški strokovnjaki za kače, veterinarji in druge pristojne službe že od nedelje prečesavajo naselje iz katerega so izselili 40 ljudi. Po hišah in okolici so nastavili vabe in pasti ter posipali z moko, a doslej vse zaman. So pa že v nedeljo zvečer iz stanovanja lastnika kobre odstranili še 20 strupenjač.

"Naja cautija je njeno prvo ime. Gre za eno od vrst pravih kober, ki so zelo strupene živali. Njihov ugriz je smrtno nevaren. So zelo aktivne in pa nekoliko bolj pametne kače," je o strupenjači povedala Nika Leben iz Društva ljubiteljev eksotičnih živali Bioexo.

"Nekateri izmed njih imajo le eno, dve ali tri vrste. Štirje pa imajo nekoliko večje število teh strupenjač. Kolikor jih poznam so to zelo odgovorne in zrele osebe," je dejala Lebnova in zatrdila, da so tudi pobegi iz virarijev zelo redki. Teh naj bi bilo do tri primere na leto."Običajno gre za naključen pobeg, ko kdo pozabi zapret terarij, ali za mladiče, ki se zelo hitro splazijo skozi kakšno luknjico," je razložila.

Tako so na primer avgusta na ulicah Pirana ujeli mladiča rdeče pljuvajoče kobre. Tudi konec julija na primorskem pobeglo in nenevarno kraljevo pitonko Bajso so hitro našli. Da bo prav kmalu na plano prilezla tudi sosedova kobra, pa upajo prebivalci Herneja.