Ena največjih košarkarskih legend bi praznovala 55. rojstni dan

Danes bi svoj 55. rojstni dan praznoval košarkar Dražen Petrović, ki velja za eno največjih košarkarskih legend vseh časov. Rodil se je leta 1964 v Šibeniku mami Biserki in očetu Joletu. Čeprav je bil vsestransko nadarjen, pel je tudi v pevskem zboru, je izbral košarko. In v svoji karieri je, kjerokoli je igral, pustil velik pečat, vse do svoje smrti 7. junija 1993, za katero je bila kriva usodna prometna nesreča, ko se je po tekmi čez Nemčijo vračal domov na Hrvaško.

Danes bi svoj 55. rojstni dan praznoval košarkar Dražen Petrović, ki velja za eno največjih košarkarskih legend vseh časov. Rodil se je leta 1964 v Šibeniku mami Biserki in očetu Joletu. Čeprav je bil vsestransko nadarjen, pel je tudi v pevskem zboru, je izbral košarko. In v svoji karieri je, kjerokoli je igral, pustil velik pečat, vse do svoje smrti 7. junija 1993, za katero je bila kriva usodna prometna nesreča, ko se je po tekmi čez Nemčijo vračal domov na Hrvaško.