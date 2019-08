Ena oseba umrla, šest ranjenih v napadu z nožem

Iz Francije poročajo o napadu z nožem, ki se je zgodil na postaji podzemne železnice Laurent Bonnevay v kraju Villeurbanne. Ena oseba je umrla, vsaj šest je ranjenih. Policisti so aretirali enega osumljenca, eno osebo še iščejo.

Lokalni mediji poročajo, da naj bi dva storilca ljudi napadla na parkirišču. Policija, ki je na lovu za drugim osumljencem, je zavarovala kraj dogodka, ranjene pa so odpeljali v bolnišnico.

Na družbenih omrežjih so se pojavili posnetki, ki prikazujejo skupino očividcev, ki so obkolili in obvladali osumljenca. Za napad naj bi osumljenca uporabila kuhinjski bož. Motov napada ni znan, preiskava poteka.