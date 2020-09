'Enakopravnost za temnopolta življenja ni gibanje, ampak način življenja'

LeBron James - eden največjih košarskarskih zvezdnikov v ligi NBA in velik podpornik zmanjševanja rasizma v ZDA je nedavno spregovoril o enakopravnosti temnopoltih. LeBron svojo športno prepoznavnost že več let izkorišča za širjenje ozaveščenosti o enakopravnosti v državi. Ne glede na kritike, ki jih je prejel skozi leta, tudi s strani predsednika Trumpa, je ostal zvest svojim načelom in ne odstopa od političnega aktivizma. Le mesec dni pred volitvami pa preko družbenih omrežjih opozarja ljudi, da je pomembno oddati svoj glas na volitvah.