Energetski ukrepi se bodo poznali tudi na božični razsvetljavi

Številna evropska mesta v svoja središča obiskovalce od blizu in daleč že vabijo z božičnimi sejmi, ki bodo povečini brez strogih ukrepov za zajezitev širjenja virusa potekali prvič, bodo pa letos zaradi draginje v večjem delu delovali v znamenju varčevanja z energijo. Na zagrebškem sejmu, ki se začne v soboto, bodo denimo praznične luči na kar 20 lokacijah po mestu svetile uro manj, za dve uri pa bodo čas prižganih luči, ki so jih zamenjali z varčnejšo LED-osvetljavo, skrajšali na največjem sejmu pred dunajsko mestno hišo. Praznično razsvetljavo bodo recimo uro prej kot običajno ugasnili tudi v samooklicani prestolnici božiča Strasbourgu, kjer pa se bo sejem zaključil tudi teden prej kot prejšnja leta. Novoletne lučke tudi v Ljubljani ne bodo gorele ves dan, okrasitev bodo po napovedih župana prilagodili tako, da bodo podnevi praznično okrasitev izklopili na določenih mestih. Posebnega načina varčevanja ob praznični razsvetljavi pa so se domislili na božičnem sejmu v italijanskem mestu Trento, kjer lučk ne bodo izklapljali prej, niti sejem ne bo trajal kakšen teden manj. Kako bodo ob prazniku luči poskrbeli za svetlobo?

