Slovo od priljubljenega pevca: 'Ni bil samo zvezda, bil je velik človek'

Na stotine sveč in rož je pred zagrebškim gledališčem v spomin na pevca skupine Parni valjak. Ker se bodo od Akija Rahimovskega poslovili jutri v družinskem krogu, je glasbena skupina Parni valjak spodbudila oboževalce, naj se od pevca poslovijo pred zagrebškim gledališčem, kjer ob Vodnjaku življenja postavljajo rože in prižigajo sveče. Njihove pesmi so del naše mladosti, ob njih smo rasli. Energija Akija je bila nalezljiva in ni bil samo zvezda, bil je velik človek. Tako so danes, ko je naša ekipa obiskala hrvaško prestolnico, s solzami v očeh govorili zvesti oboževalci.

