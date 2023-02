Eno leto vojne: 'Rusija je vse bolj šibka, Ukrajina vse močnejša'

Rusija je kljub stalnemu zanikanju očitkov o načrtovanju invazije napadla svojo sosedo. Ruski tanki in oklepniki so na ukrajinsko ozemlje vdrli s treh strani. V slogu bliskovite vojne je ruski predsednik načrtoval, da bo Ukrajino hitro spravil na kolena, a je naletel na silovit ukrajinski odpor. Tako se je Ukrajina pred enim letom prebudila v vojno, na katero so obveščevalci opozarjali. A nihče, predvsem v Evropi, do zadnjega ni verjel, da bo Rusija izvedla vsesplošen napad na državo in da bomo priča najhujšim grozotam po vojni na Balkanu zgolj tisoč kilometrov stran od slovenske meje.