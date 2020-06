Epidemija covida-19 razkrila dolgoletno neukrepanje vlad na področju dolgotrajne oskrbe

Epidemija covida-19 je dokončno razgalila dejstvo, da se z realnostjo hitro starajoče družbe nobena politika, ne leva ne desna, ni ukvarjala. In da je skrajni čas, da se vendarle sprejme zakon o dolgotrajni oskrbi. Vlade so v koalicijske pogodbe vestno zapisovale skrb za starejše, pisale osnutke zakonov, jih celo poslale v javno obravnavo, a ga v 18 letih niso sprejeli. Že 15 let pa nismo zgradili novega doma za starostnike.